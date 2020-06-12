Ali Sirmen: AKP’nin seçimi kaybedince mızıkçılık etme eğiliminde olduğu görülüyor

Önce iki saptama yapalım. Birincisi, başlıktaki sorunun hiçbir demokraside telaffuz edilemeyeceği, edilse bile kesinlikle ciddiye alınmayacağıdır.

İkinci saptama ise 2020 Türkiyesi’nde izan sahibi kimsenin bu veya benzeri bir soru karşısında “Şimdi bu da nereden çıktı kardeşim!” diyemeyeceğidir. Hatta son zamanlarda, gazetecilerin akıl almaz casusluk suçlamaları veya başka ithamlarla içeri alınmaları, ana muhalefete karşı TBMM’deki kaba güç kullanma girişimleri, her alanda bilinçli bir şekilde tırmandırılan gerginlik ortamı, AKP’ye yönelik olarak “Acaba bunların başka hesapları mı var” sorusunu çok kişinin ciddi olarak sormasına neden olmaktadır.

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Yaşadığımız olaylar, AKP’nin seçimi kaybedince mızıkçılık etme eğiliminde olduğunu hep göstermiştir. Bunun son örneği YSK’nin taraflılığı konusunda tartışmasız kanıt olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimidir.

Ali Sirmen’in yazısı