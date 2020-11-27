Ali Sirmen: AKP sıcak para ihtiyacını karşılayacak kanalların açılmasının peşinde

Peki, şimdi durup dururken Avrupa sevgisi ve önceliği neden depreşti?
Olayın nedeni 10-11 Aralık’ta yapılacak olan Türkiye gündemli AB toplantısıdır.
AKP, daha önce Avrupa liderlerinin aralarındaki görüşmelerde ele aldıkları Türkiye’ye yaptırımlar konusunun yeniden gündeme getirilmesini engellemek ve içinde bulunduğu sıcak para ihtiyacını karşılayacak kanalların açılmasının peşindedir.
Kim bilir belki de bakarız eski sloganlar yeniden ısıtılıp önümüze konur:
– Avrupa… Avrupa… duy sesimizi!.. Bu gelen Türkiye’nin ayak sesleri!