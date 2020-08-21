Ali Sirmen: ABD, 2001’de iktidarı darbe ile değil, seçimle yıkıyor ve kimsenin de gıkı çıkmıyordu

Amerikan emperyalizmi, 2001 yılında Irak’a müdahalesine yardımcı olması için Türkiye’deki iktidarı darbe ile değil, seçimle yıkıyor ve kimsenin de gıkı çıkmıyordu.

Şimdi ise o gönderilenin yerine getirilen iktidarın da gönderilmesi gündeme gelince, yandaşları yeri göğü inletiyorlar.

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İnsanın aklına bir sürü soru geliyor:

– Ne yani ABD seçimle bir iktidarı getirecek manevraları yaparken iyi de gönderirken mi kötü oluyor?

– Amerikan emperyalizmi tarafından getirilen bir iktidar, paşa paşa, pardon sivil sivil gelip otururken gıkı çıkmayanlar, o iktidar yine beceriksizliği yüzünden seçimle aynı güç tarafından yıkılırken, birden antiemperyalist kesilip, iktidara destek verirken, kimi kandırıyorlar?

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Ali Sirmen’in yazısı