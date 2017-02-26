Ali Şen’e göre bu işin dönüşü yok: Taraftar kaşlarını çattığı zaman kaos gelir, Aziz Yıldırım daha çok üzülür

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen, tribünlerin istifaya çağırdığı başkan Aziz Yıldırım’ın koltuğu bırakmaması halinde işlerin daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu.

‘Şampiyon da olsa düzelmez’

Hürriyet gazetesinden Burak Kuru’ya konuşan Şen, “Bunun dönüşü olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Taraftarı iyi anlamak lazım. Taraftar kararı vermek için çok direnir, yutkunur ama kaşlarını çattığı zaman da arkadan kaosu gelir. Bu kaos olmasın. Şampiyon da olsa düzelmez. Bundan sonra işler büyür, Aziz Yıldırım daha çok üzülür. O üzülür, biz daha çok üzülürüz, içimiz cız eder.”

‘Fenerbahçe’yi Yargıtay yönetmiyor’

Yıldırım’ın kongre için Yargıtay’ın ‘3 Temmuz’ kararını beklememesi gerektiğini dile getiren Şen, şunları söyledi: “Buna gerek yok. Fenerbahçe’yi Yargıtay yönetmiyor. Yargıtay’ın kararı Fenerbahçe’nin alacağı neticelere göre belli olmayacak. Onu beklemeye gerek yok. Zaten beraat verilmiş. O zaman Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını mahkûm eden kişiler ya firarda ya hapiste. Taraftar kararını verdi. Yargıtay’ı beklemeden ‘Yönetim istifa, Aziz Yıldırım istifa’ dedi. 3 Temmuz sırasında Fenerbahçe taraftarları başkanın yanında durdu. Dünyaya örnek oldu. Başkanı inanılmaz destekledi. Aziz Yıldırım’ın bugün taraftara alınmaya, kızmaya hakkı yok.”

‘Daha fazla üzülmeden, yara almadan…’

Tribünlerde yükselen ‘Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon’ tezahüratına dikkat çeken Şen, şöyle devam etti: “Bu tablo devam ederse, Aziz Yıldırım da bırakmazsa tezahürat artacağına göre, bundan zararı kulüp görür. Bunu kimse istemez, sebep olana gönül koyar. Aziz Yıldırım, Ali Koç’u çağıracak, Fenerbahçe’de genel kurul yapılacak. Daha fazla üzülmeden, yara almadan… Benim anlattığım tabloda Ali Koç’la kavga etmeden, ‘Ali Koç benim de adayım’ diyerek çekilmeli. Ama bu saatten sonra Ali Koç’un, ‘Aziz Yıldırım aday oldu, ben olmayacağım’ deme hakkı da yok. Ali, taraftarın gönlüne yerleşti.”

‘Yılmaz Vural tercihi bir şey kaybettirmez’

Teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Yılmaz Vural’a şans verilmesinin bir şey kaybettirmeyeceğini savunan Fenerbahçe’nin eski başkanı, “Bu takımda ne eksik var? Oyuncular ürkek, takım kopuk, coşku yok, tribünler boş. Yılmaz’ın olduğu stadı, ‘Yılmaz Hoca’yı bir görelim, yıllardır takımı bana verin diyor’ diyerek doldururlar. Kaybedecek bir şey yok” diye konuştu.