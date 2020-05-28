Ali Saydam: Yeni normalin, dijital dönüşümün neresindeyiz acaba?

Bu aralar en sık duyduğumuz sorulardan biri de şu: “İletişim dünyası bundan sonra nereye evrilecek?”

Sorunun yanıtı için, reklam filmlerine bakarsak, içimiz kararabilir… Salgın sürecinde hepsi birbirinin aynı… “Ayrılsak da beraberiz” modunda… Bütün sektörlerin reklam filmlerinde, herkesin elinde birer cep telefonu. Kilit mesaj: “Arayın birbirinizi, konuşun! Hem de görüntülü!” Bayramın ilk günü insanlar birbirlerini aradıklarında, en çok abonesi olan GSM şirketi bir-iki saat çuvalladı diye de etmedik laf bırakma…

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Yeni normalin, dijital dönüşümün neresindeyiz acaba?

Ali Saydam’ın yazısı