Ali Saydam: Piyasalardaki olumlu reaksiyon, vaatlere inananların oranının yüksek olduğunu söylüyor

Şimdi ise ortada ekonomik sistemin, piyasaların ve yabancı yatırımcıların talepleri doğrultusunda sağlam bir şekilde yerine oturtulacağıyla ilgili ciddi vaatler var. Piyasalardaki olumlu reaksiyon bize, bu vaatlere inananların oranının yüksek olduğunu söylüyor.

Bundan sonra ‘beklentinin nasıl yönetileceği’ devreye giriyor ki sürecin kritik başarı faktörünü o tesis edecektir…

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Açıklamalardan anlaşılan yabancı sermayenin akışı konusunda ihtiyaç duyulan hukuki reformlar, güvenin tesis edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hukuk, demokrasi ve ekonomi sac ayağına oturtulacak reformların alt kadrolarca başarıyla uygulanması, vaat ve güven arasındaki dengenin kurulmasına neden olacak; bu da ülkemiz adına açılan kredi ve ‘beyaz sayfa’nın başarılı sonuçlarla dolmasına yarayacak…

Ali Saydam’ın yazısı