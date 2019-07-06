Ali Saydam: İttifaklar siyasette olması gerektiği gibi kurulamıyor

İttifak kelimesi yaklaşık yedi yüzyıldır hayatımızdaymış…

Buna rağmen kelimenin anlamı üzerinde bir mutabakata varılabildiği ne yazık ki söylenemez. Kuramsal ve soyut zeminde uzlaşma sağlanamadığı için de ittifak ya da ittifaklar uygulamada, yani siyasette olması gerektiği gibi kurulamıyor.

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Bir siyasi partiyi iktidara taşıyacak olan sosyal ittifaklar çok daha önemlidir. Hatırlayalım. 2002 ve sonrası… AK Parti’nin Millî Nizam, Milli Selamet, Fazilet ve Refah partilerinin geleneğinden geldiği doğruydu; ancak onların çekirdek oyuyla iktidar olmadı. Çok daha geniş kitlelerin ittifakı söz konusuydu: Akademisyenler, öğrenciler, bürokratlar, avukatlar, mühendisler, mimarlar gibi grupları aynı soyut (intangible) hedefler doğrultusunda ve bir ittifak şemsiyesi altında bir araya getirmeyi başarmıştı.

Ali Saydam’ın yazısı