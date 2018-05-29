Ali Saydam: Aslında mağdur duruma düşen Sayın İnce değil TRT’dir…

İnce’nin ortaya yeni fikirler, yeni projeler koymak yerine sürekli TRT’yi kum torbası gibi yumruklayıp durması, olaydan mağduriyet ve rating malzemesi çıkarma çabası gibi duruyor…

İnce işi o kadar abarttı ki, TRT’nin canlı yayınında TRT’ye alabildiğince laf sokmaktan çekinmiyor. Son mitinglerinde, TRT’nin canlı yayına başladığı işaretini alan Muharrem bey başlıyor eleştirilerine.

Reklam

Aslında mağdur duruma düşen Sayın İnce değil TRT’dir…

Bu arada rakamlar, iddia edildiği gibi TRT’nin Muharrem İnce’yi yok saydığına işaret etmiyor. Adaylığının açıklandığı 4 Mayıs tarihinden 25 Mayıs’a kadar 25 farklı programı (20’si miting) TRT kanallarında canlı olarak yayınlanmış.

Reklam

İnce bu 19 günde sadece canlı yayınlar aracılığıyla toplam 4 saat 42 dakika TRT ekranlarında kendisini anlatmış. Hatta TRT ekranlarında TRT’yi en ağır şekilde eleştirebilmiş. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aday kimliğiyle ayrılan yayın süreleri ne durumda? Aynı tarih aralığında Recep Tayyip Erdoğan’a aday kimliğiyle TRT’de ayrılan süre 6 saat 2 dakika.

El insaf…

Ali Saydam’ın yazısı