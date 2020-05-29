Ali Murat Hamarat: Floyd ne ilk, ne de son!

Amerika’da polis tarafından öldürülen George Floyd tüm dünyada manşetleri süslüyor. Nefes alamadığını söylemesine rağmen boynuna şiddetle basan bir dizdi ölümünün esbab-ı mucibesi. Spor dünyası da cinayete sessiz kalmazken, parkelerin kralı LeBron James’in paylaşımı sosyal medyayı sarsıyordu. Basketbolun yaşayan efsanesi bir tarafa Floyd’un boynuna bastırılan o dizi koymuştu, öbür yana Amerikan Milli Marşı sırasında diz çökerek büyük bir sivil itaatsizlik eylemini başlatan Colin Kaapernick’i.

Irkçılığı protesto eden Amerikan futbol oyuncusunun 2016’daki hareketine sonradan birçokları katılmış, kültleşen sporcu Donald Trump’ın hışmına da uğramıştı. Başkan’ın tavsiyesiyle takım bulamayan oyun kurucuyu Nike’ın reklam yüzü olarak seçmesi de Yeni Kıta’da çok tartışılıyor, markanın bu yüzden zarara uğradığı vurgulanıyordu.

Reklam

Floyd ne ilk, ne de son!

Ali Murat Hamarat’ın yazısı