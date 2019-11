Ali Koç’tan İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde sporun her alanında işbirliği sözü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyarette, İmamoğlu’nun seçim kampanyasında söz ettiği ‘İstanbul’un üç büyük kulübüne verilen marka değeri’ konuşuldu. İmamoğlu ve Koç, sadece futbol değil, diğer spor alanlarında da işbirliği yapma mesajı verdi. İmamoğlu, Fenerbahçe’nin ardından görüştüğü Basın Konseyi üyeleriyle de, Türkiye’deki ‘basın özgürlüğü’ne ilişkin yurtdışında karşılaştığı sorularla ilgili konuştu.

Fotoğraflar: İBB

Ali Koç’un, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Beyazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağla Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Esra Nazlı Ercan ve Selahattin Baki de bulundu.

Reklam

2013’de ‘Her şey çok güzel olacak’

Koç’un, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının esin kaynağı 13 yaşındaki Berkay Gezgin’i sorması üzerine öğrenimini takip ettiklerini belirten İmamoğlu, Gezgin ile tanışma ve sloganın yaygınlaşmasıyla ilgili süreci Koç ile paylaştı. Bu konuda 2013 yılında attığı bir tweetin gündeme getirildiğini belirten İmamoğlu, şöyle dedi: “Beylikdüzü’ndeki adaylığım döneminde tweet atmışım, ‘Her şey çok güzel olacak’ demişim. Hatta altına da eklemişim: ‘Önce Beylikdüzü’nde, sonra İstanbul’da!’ Malum medyadaki arkadaşlar, ‘Bak, demedik mi bu proje! Kaç yıl önceden hazırlanıyor falan!’ Attığım tweeti bile unutmuşum. O zaman böyle bir şey attık. Allah’ın bir lütfu diyorum. Biz o zaman yazılı attık, adam şimdi diliyle bize söyledi. Muazzam bir şey.”

Koç, geliş sebeplerini, ‘geç kalınmış bir ziyaret’ olarak açıklarken, İmamoğlu’nun seçilme sürecini “Güzel bir kampanya. Enteresan bir seçim dönemi oldu” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu da Koç’a, “İlginç bir 2019 yaşadık. Esas kısmı şimdi başlıyor. Bazen diyorlar bana: Başkanım her şey çok güzel oldu! ‘Yok’ dedim, ‘Öyle yok!’ Bir günde her şey çok güzel olsa, bu dünyanın en kolay işi. Esas şimdi. Başarılı olmamız lazım. Söylediklerimizi yapmamız lazım. Dolayısıyla her sabah uyanırken, ‘Her şey çok güzel olacak’ diye uyanıyorum” şeklinde karşılık verdi. Görüşme sonunda Koç, İmamoğlu’na sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması, futbol topu ve üzerinde Osmanlı Türkçesi yazılı Atatürk tablosu hediye etti.

İmamoğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Koç, “Seçim öncesi bize yaptığınız ziyarette bilhassa bizi heyecanlandıran, İstanbul’un üç büyük kulübüne verdiğiniz marka değeri. Bu şehrin en önemli değerlerinden biri olarak görüyordunuz. Bence çok doğru. İnşallah büyük kulüplerimizle, belediyemizle sadece futbol değil diğer sportif alanlarla da iş birliği yaparız, bu imkanı sağlarız” dedi. İmamoğlu da “Fenerbahçe Kulübü’ne her branşta başarılar diliyorum” diye konuştu.

Reklam

‘Basın özgürlüğü soruları rahatsız edici’

İmamoğlu, Saraçhane’deki başkanlık makamında Basın Konseyi üyeleri ile de bir araya geldi. Başkan Pınar Türenç, ikinci başkan Murat Önok ve diğer yüksek konsey üyeleri, İmamoğlu’nu 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti. İmamoğlu da, “Basın, herkesin haber alma kaynağı. Orası iyi olmalı. Çünkü orası önemli. Orası iyi işlemeyince, diğerleri de yürümüyor. Oradaki özgürlüğü, iyi alanı oluşturmak zorundayız” dedi. Basın alanında birlikte çalıştığı arkadaşlarını, “Bu süreçleri iyi bilen insanlar. Bizim için bir avantaj” sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, şöyle devam etti: “İBB olarak adil davranmaya ve basının anlamlı bir şekilde desteklenmesi konusunda, şehir ölçeğinde, aktif olmaya dönük kararlı bir yönetimiz. Etik kuralları gözeten, karar verirken ona göre hamle yapma konusunda ince davranan, titiz davranan arkadaşlarımız var.”

İmamoğlu, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde bir araya geldiği insanların kendisine, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve konuyla ilgili yaşanan sorunlara dair sorular sorduklarını belirterek, şöyle dedi: “Bunu duymak rahatsız ediyor bizi tabi. Ama böyle bir süreç yaşanıyor. Ben de ‘Farklı mecralar etkin, işliyor’ dedim. Bu olabilir, ama bir geçiş dönemi. Her ülke yaşıyor bu sorunları. Yani son 100 yıla baksak en ileri demokrasi dediğimiz ülkelerde bile bu anlamada baskıcı dönemler yaşandı. O bakımdan böyle söyleyip, süreci biraz erteliyoruz. Ama hep beraber çözeceğiz.”