Ali Koç’tan, gelecek yıl 19 Mayıs’ı diğer kulüplerle beraber kutlama çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı diğer kulüplerle kutlama çağrısı yaptı. Koç, “Ben, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böyle bir girişimi her türlü destekleyeceğimizi, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da buradan yeri gelmişken ifade etmek isterim” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yakmasının 101’inci yılını anmak için Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ’19 Mayıs Özel’ programına katıldı.

Reklam

Birlik ve beraberlik mesajları veren Koç şunları söyledi: “Bugün de yine ülkemizin, ulusumuzun gurur duyulası tarihinden bizlere armağan olan çok özel bir günün bir yıl dönümünü daha kutluyoruz. Öncelikle bayramımız kutlu olsun diyelim.”

‘İlk kutlama mabedimizde yapıldı’

19 Mayıs’ın ilk defa 1926 yılında ‘Gazi Günü’ altında Samsun’da kutlanmasının ardından 24 Mayıs 1935’te yapılan ilk kutlamanın, Beşiktaş’ın da girişimleriyle Fenerbahçe’nin stadında yapıldığını belirten Koç şöyle devam etti: “Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı yüzlerce sporcunun katılımıyla kutlanmış, o gün Atatürk Günü olarak ilan edilmiş ve bir spor günü haline gelmiştir. Her adımda görüyoruz ki Fenerbahçe’nin gurur duyduğumuz tarihi, Atamızdan izlerle doludur…

Gönül çok isterdi ki bu tarihte de bu devirde de benzer bir kutlamayı büyük kulüpler olarak birimizin stadında beraber o eski günleri, kardeşliği, dostluğu da anımsayarak tekrar gerçekleştirelim. Bakarsınız 2021 yılında 19 Mayıs böyle bir gün olabilir. “

Reklam

Ülkenin geleceği ve Cumhuriyetin en büyük güvencesinin gençler olduğunu vurgulayan Koç, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesinin tüm yurtta sahiplenilmesinin, Türk devletinin kurtuluş ve kuruluşunun başlangıcı olan 19 Mayıs, Atamızın doğum günü olarak seçeceği kadar özel bir gün” dedi.

‘Atasına saygılı bireyler yetiştiriyoruz’

Kulüp çatısı altında spor yapan çocuk ve gençlerin Atasına saygılı birer birey olarak yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Koç,“Hiçbir çocuğu, hiçbir genci kaybetme lüksümüz yoktur” dedi.

23 Nisan’da Kulüpler Birliği kararıyla tüm statlarda aynı anda İstiklal Marşı okunduğunu ve bu akşam da saat 19:19’da okunacağını söyleyen Koç şöyle devam etti: “Kulüpler Birliği’nin 23 Nisan’da başlatmış olduğu bu fikir belki de gelenek haline gelir ve her sene bu şekilde devam eder. Umuyorum ki salgın süreci sona erdiğinde bundan sonraki ilk milli bayramımızda Anıtkabir’de buluşarak bugünlerde evlerimizde yaşadığımız bayram coşkusunu Atamızın huzurunda da yaşarız.”