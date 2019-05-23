Ali Koç ve Cemal Kafadar taraftarlık tutkusunu Boğaziçi Üniversitesi’nde masaya yatıracak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin tarih bölümü profesörlerinden Cemal Kafadar, Boğaziçi Üniversitesi’nin bir dersine fon sağlamak için ‘taraftarlık tutkusunu’ tartışacak.

İkili, üniversitenin en geniş katılımlı kitle derslerinden ‘Humanities’e gelir sağlamak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Humanities Koordinatörlüğü’nün 29 Mayıs’ta düzenleneyeceği etkinlikte tutku olgusunu, taraftar olmak, aidiyet ve bağlılık kavramları çerçevesinde ele alacak.

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‘HUM by Night’ adlı altında düzenlenen etkinliklerinin dördüncüsüne katılacak olan Koç ve Kafadar, “Tarihte taraftarlık nasıl ortaya çıktı?”, “Taraf olmak ve taraf tutmak bir çatışma unsuru mu yoksa dayanışma kaynağı mıdır?”, “Taraftar kültürünün kendine özgü dili, mekânı ve alışkanlıkları var mıdır?” gibi sorulara yanıt arayacak.

1957’de, Robert Koleji döneminden beri ders programında yer alan, her yıl mühendislikten sosyal bilimlere, işletmeden temel bilimlere farklı bölümlerden bini aşkın öğrencinin ilgi gösterdiği ‘Humanities’, analitik düşünme, eleştirel ve disiplinler arası bakma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Derslerin sürdürülebilmesi konusunda yaşanan kaynak sıkıntıları nedeniyle düzenlenen etkinlik 29 Mayıs Çarşamba Günü saat 21.00’de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da düzenlenecek. Kapılar saat 20.00’de açılacak.