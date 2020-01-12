Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) basına kasıtlı olarak Fenerbahçe hakkında bilgi sızdırdığını iddia ederek, “Trabzonspor sağolsun Türkiye’de haklı rekabetin bekçisi konumunda, gün aşırı açıklama yapıyorlar. Sırtını devlete dayamışlar” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Antalya’da sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde basının karşısına çıkan Koç, TFF’nin ‘Harcama Limiti’ sisteminin bir iki yıl içinde çökeceğini söyleyerek, “Birkaç sene sonra bu işin olamayacağının herkes farkında. Bankalar Birliği, kulüpler, TFF herkes bunun farkındayken, birbirimizin gözünün içine bakarak çökecek sistem üzerinden neden ilerliyoruz?” ifadelerini kullandı.

Reklam

Koç bu modelin Trabzonspor’a göre kurgulandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Bu 250 milyon TL’lik ana para, 5 yıllık süre en çok Trabzonspor’a yarıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ne kadar kötü olduklarından bahsediyordu, iflastan bahsediyordu, Mayıs ayında rahatladıklarını söyledi. O arada ne oldu bilmiyorum. Trabzonspor’a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak da diğer kulüplere sunulmuş.”

‘TFF Fenerbahçe bilgisi sızdırıyor’

TFF’yi suçlayan Ali Koç “TFF bilgi sızdırıyor. Onlara Fenerbahçe’nin rakamları veriliyor, Fenerbahçe şu kadar rakamların üstündedir deniyor. Fenerbahçe’nin durumu basına sızdırılıyor, bu arkadaşlar bizden açıklama istiyor ve biz de böyle öğreniyoruz” dedi.

Taraftara seslenen Koç şu ifadeleri kullandı: “3 Temmuz ruhunu diriltmeliyiz. Fenerbahçe’nin haklarının yendiği, Fenerbahçe’nin saldırı altında olduğu ortamda iş başa düşüyor. Kulübümüzü diri şekilde savunmalıyız. 3 Temmuz’da şampiyonluğu almaya çalışan örgüt vardı. Bugün o örgüt değil ama farklı aktörler, bizi şampiyon yapmamak üzerine, muhtemel şampiyonluğumuzu engellemek için çabalamaktadır.”

Reklam

Trabzonspor eski teknik direktörü Ünal Karaman’ın istifasının gazetelerde yer almadığını söyleyen Koç, Trabzon’un AKP’li Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu kastederek, “Koskoca bir şehrin belediye başkanı, bu karmaşayı Fenerbahçe’ye bağladı. Nereden aklına esti, Bu cinlik nereden? Bu nasıl saygısızlık? Sonrasında attığı tweeti kaldırdı. 5. maddede bir Bakan’dan bahsediyor ve diyor ki ‘Bu bakan (Berat Albayrak) Trabzonspor’un içişlerine asla karışmadı, ve öyle bir yardımcı oldu ki Trabzonspor iflastan kurtuldu’“ dedi.

‘Sadece hakem hatalarıyla ilgili konuştuk’

TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Zorlu ilgili görüşmenin nedenini açıklayan Ali Koç “12. haftaya kadar 6 maç kazanmışız, 6 maçın hakemi de atanmamış. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi de atanmış. Kayserispor maçındaki hatalar çok tartışıldı, o hakem de atandı. 3 maç vardı tartışılan, o iki maçın hakemi atanmadı. Kazandığımız maçlardaki hakemlerin bir sonraki hafta görevlendirilmemesi üzerine TFF’den randevu istedik, Nihat Bey de MHK Başkanı’nı çağırıp onun bilgi vermesini istedi” diye konuştu.

Sadece hakem atamlarıyla ilgili konuştuklarını söyleyen Koç, “Çıkarken de harcama limitlerinin arttırıldığı söylendi. Böyle mi, değil mi, arayın ve sorun. MHK hakem hatamalarındaki sistemlerini anlattı. Bir mantıkla yapılıyor. Gözlemci puan veriyor, bir rakamın altındaysa atanmıyor. Ben şunu önerdim, bir kişinin puanıyla olmaz, bir kişi canlı izlesin, bir kişi de bir-iki gün sonra izleyip puan versin. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum, tamamen içeriği bu” dedi.