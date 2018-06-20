Ali Koç, iktidar propagandasına yorulan tanıtım filmini yayından kaldırttı

İktidar propagandası olarak algılanan tanıtım filmi, Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç’un talebi üzerine yayından kaldırıldı.

Dili ve kurgusu itibariyle AKP’nin seçim kampanyası kapsamında çekilmiş izlenimi yaratan filmde Ali Koç dahil Türkiye’nin önde gelen işinsanlarının ifadeleri yer alıyor. Finalde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın fotoğraflarıyla bezeli masasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuşuyor.

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Akşam saatlerinde bazı TV kanallarından yayınlanmasının ardından sosyal medyada özellikle Ali Koç, böyle bir filmde yer aldığı için eleştirilmeye başladı.

Ali Koç bunun üzerine geceyarısına doğru ‘Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı’ sıfatıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

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Söz konusu görüntülerin başka amaçla çekilmiş bir tanıtım filminin ‘farklı bir versiyonu’ olduğunu vurgulayan Koç, zamanlama itibariyle ‘farklı yerlere’ çekilebileceği nedeniyle filmi yayından kaldırttığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Videonun DEİK için çekilmiş orijinal hali…