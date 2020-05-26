Ali Koç: Futbol için en doğru karar oynamak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararıyla ilgili “Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor” dedi. Salgının futbola asıl olumsuz etkisinin gelecek sezon görüleceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Koç, online bayramlaşma töreninde iptal edilen spor organizasyonlarına değinerek salgın nedeniyle ertelenen Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını değerlendirdi.

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Hem ülkenin hem kulübün olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyleyen Koç, “Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımız yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu” diye konuştu.

‘Asıl olumsuz etki gelecek sezon’

Koç’un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: