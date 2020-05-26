Ali Koç: Futbol için en doğru karar oynamak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararıyla ilgili “Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor” dedi. Salgının futbola asıl olumsuz etkisinin gelecek sezon görüleceğini söyledi.
Koç, online bayramlaşma töreninde iptal edilen spor organizasyonlarına değinerek salgın nedeniyle ertelenen Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını değerlendirdi.
Hem ülkenin hem kulübün olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyleyen Koç, “Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımız yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu” diye konuştu.
‘Asıl olumsuz etki gelecek sezon’
Koç’un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
- Spor ekonomisi açısından, aslında benim düşüncem esas olumsuz etkilerini gelecek sezon göreceğiz. Gelecek sezon sponsorların durumu ne olacak, emin değiliz. Muhtelif sponsorlar kapımızı çalıyor şimdiden. Kombineler, maç biletleri ne olacak bilmiyoruz. Bu süreçte beklemediğimiz şeyler oluyor. Yayıncı kuruluş, gelecek sezon için neler talep edecek bilmiyoruz.
- Spor ekonomisi çok etkilenecek. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bugüne kadar camiamız elinden gelen desteği verdi. Biletler, kombineler, ‘Fener Ol’larda biz destek oldular. Gelirimizin yüzde 80’i bankalara gidiyor. Bu gemiyi yüzdürmek kolay değil ama öncelikli amacımız bu. 40-50 milyon dolardık bir borç indirdik. Yeni borç almadık. İlerleyen günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak.
- Sportif açıdan bakınca voleybol, basketbol var. EuroLeague iptal edildi, Olimpiyatlar iptal edildi. Pek çok branşta erteleme ve iptaller oldu. Geriye bir tek futbol kalıyordu. Federasyonun verdiği karar zor bir karar. Yurt içinde, dışında tartışmalar var. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Futboldaki iptalin etkisi, diğer sporlar gibi olmayacaktır. Çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Şu aşamada en doğru karar oynama olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem, Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, diğer liglerin zorlanmaması. Zaman gösterecek. Kulüpler tek tek testlerini oluyor, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran’dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz.