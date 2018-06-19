Ali Koç etkisi: Fenerbahçe’de kombine yenilemesi ilk günden geçen seneyi katladı

Fenerbahçe’nin kombine kart yenileme sürecinin ilk gün ulaştığı sayı, geçen sezona göre katlandı.

Kulübün yazılı açıklamasına göre 2018-2019 sezonunun iç saha maçları için kombine kart yenileme süreci dün başladı.

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Buna göre yalnızca bir günde kombine kartlarını yenileyenlerin sayısı 1600’ü buldu. Geçen yıl bu sayı yalnızca 49’du.

Bu yılki yenileme işlemlerinin yüzde 65’i Passolig’in internet sitesinden yapıldı.

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Açıklamada kongre üyelerine ve Fenerbahçelilere teşekkür edilerek şöyle dendi: “Kombine kartların yenileme ve genel satışı sürecinde, 27 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek değişim işlemleri dışındaki tüm işlemlerin passo.com.tr üzerinden gerçekleştirilebileceğini tekrar hatırlatır, tüm camia olarak hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolda, Fenerbahçemizin eşsiz potansiyelini daha ilk günden göstermeye başlayan Büyük Fenerbahçe Ailesine teşekkürlerimizi sunarız.”