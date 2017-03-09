Ali İsmail’e ‘son tekme’yi atan polisin avukatı ByLock’tan gözaltına alındı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de esnaf ve polisin elbirliğiyle dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a ‘son tekme’yi atan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Haberi OdaTV duyurdu.

Karayılan Nevşehir’den AKP Milletvekili aday adayı da olmuştu.

Karayılan, müvekkili Saldoğan’ın, amirlerinin emriyle çalıştığını savunmuş, “Bizzat dönemin başbakanı ‘Talimatı ben verdim’ demiştir. İçişleri bakanı ve vali de ‘Emri ben verdim’ dedi. Bahsettiğimiz kişiler de yargılamaya dahil edilmelidir” diye konuşmuştu.

Ali İsmail Korkmaz davasında ne olmuştu?

Ali İsmail Korkmaz davasında Saldoğan’a, ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza daha sonra ‘iyi hal’ nedeniyle 10 yıl 10 aya düşürüldü.

İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e altışar yıl sekizer ay, tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut’aysa 10 yıl hapis cezası verildi.

Davada ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan yargılanan Mustafa Aygün’ün, Gülen Cemaati’yle bağlantılı olduğu öne sürülen ‘usulsüz dinleme’ davasında sanıklar arasında olduğu ve açığa alındıktan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı.

Yargıtay 1’nci ceza dairesi, ailenin itirazlarının ardından yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozmuştu. Kayseri 3’ncü ağır ceza mahkemesince usul eksiklerinin giderilmesinin ardından sanık polis memuru Saldoğan, Akbulut ve diğer sanıklara verilen hapis cezaları onanmıştı.