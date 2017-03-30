‘Ali İsmail tazminatı’na itiraz: Kusurumuz yok, fahiş tutar sebepsiz zenginleşme yaratır

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine tazminat ödenmesini öngören mahkeme kararının bozulmasını istedi.

Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nı, Korkmaz’ın ailesine toplam 707 bin 180 lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Sanık polisler Mevlüt Saldoğan, Yalçın Akbulut dört sivile ana davada üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildiği hatırlatılan kararda mahkeme, kamu görevlilerinin kamu hizmeti icra ederken sivil vatandaşlarla birlikte tekmeli-sopalı saldırı düzenlemesinin idarenin ‘hizmet kusuru’ olduğunun kanıtı olduğuna hükmetmişti.

‘Hizmet kusuru yok’

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Korkmaz’ın öldürülmesinde bakanlığın ‘hizmet kusuru’ olmadığını ve polislerin kişisel suç teşkil eden eylemlerinden devletin sorumlu tutulamayacağını savunan bakanlık, “Tazminatın sebepsiz zenginleşme aracı yapılamayacağı hukuk sistemimizde yerleşik bir kuraldır ve yargı içtihatları ile de sabittir” diyerek, 59 bin TL maddi ve 650 bin TL manevi tazminata hükmedilen kararın bozulmasını talep etti.

Bakanlık ayrıca, tazminatın, davacılar lehine hükmedilen tazminat miktarının emsal nitelikteki dosyalarda hükmedilen tazminat tutarlarıyla kıyaslandığında ‘fahiş’ olduğunu da ifade etti.

Aile de itiraz etti

Korkmaz ailesinin avukatları da tazminat taleplerini büyük ölçüde reddeden mahkemenin kararının istinaf yoluyla bozulması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Korkmaz ailesi 189 bin lira maddi ve 2 milyon lira manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

Avukatların başvurusunda manevi tazminatın ‘olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığı’na dikkat çekilerek “Takdir edilecek tazminatın idarenin kusurunu ortaya koyacak, hukuka aykırılığı özendirmeyecek, benzer olayların bir daha yaşanmaması amacıyla caydırıcı ve cezalandırıcı olması gerekmektedir” dendi.