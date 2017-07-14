Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ali İsmail Korkmaz’ın avukatları, Büyükada açıklaması nedeniyle görevden alındı

Share22
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 22

Ali İsmail Korkmaz davasını takip eden avukatlardan oluşan Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, 5 Temmuz’da Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucları için basın açıklaması yapacağı gerekçesiyle baro yönetim kurulu tarafından görevden alındı.

Fotoğraf: Reuters

5 Temmuz’dan bu yana gözaltında tutulan hak savunucuları ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor. İnsan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.

Reklam

Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

Baro izin vermedi

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasını takip eden Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu’nun 11 Temmuz’da yaptığı toplantıda alınan kararda, baro yönetiminin son zamanlarda yargıdaki dönüşüm, avukatlık yasa tasarısı ve diğer hukuk ihlallerine karşı yapılması planlanan basın açıklamalarına izin vermediği belirtildi.

İzin vermeme kararlarının baro yönetim kurulu üyelerince gerekçe açıklanmadan ve sözlü bildirildiği anlatılan kararda, ‘bu durumun, yönetim kurulunun İnsan Hakları Komisyonu’nu vesayet altına alarak, baronun katılımcı demokratik ve çoğulcu yapısına zarar verdiği, komisyonun kuruluş amacına ve faaliyetlerine gölge düşürerek çalışamaz hale getirdiği’ belirtildi.

Baro yönetimine bu durumu bildirerek yapılacak etkinliklerin vesayet engeline takılmadan, karşılıklı işbirliği çerçevesinde yapılmasına karar veren komisyon, Büyükada’da insan hakları savunucularının hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmaları ve savunma imkanlarından yoksun bırakılmalarına karşı da basın açıklaması yapılmasına karar verdi.

‘Çalışma yörüngesine aykırı faaliyet’

Komisyonun kararının ardından toplanan baro yönetim kurulu, komisyon üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

Yönetim kurulunun kararında, Barolar Birliği meslek kurallarına ve Eskişehir Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi’ne aykırı faaliyetleri olduğu ileri sürülen İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin görevlerinin. ‘bir daha aynı komisyonda görev almamak kaydıyla sona erdirilmesine’ karar verildi.

Yönetim kurulu kararına dayanak olarak gösterilen Avukatlık Meslek Kurulları’nın beşinci maddesinde “Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır” hükmü yer alıyor.

Af Örgütü’nden gözaltındaki insan hakları savunucuları için ‘acil eylem çağrısı’

Gözaltındaki hak savunucusu Eser: Adalet bir gün herkese gerekir

Gözaltına alınan hak savunucularından biri, Başbakanlık Tanıtım Fonu’nun desteklediği etkinliğe katılmış

İHD hak savunucularına gözaltıya tepkili: Bu komployu kuranlar büyük hata içinde

Hak savunucuları yedi gün daha gözaltında: Aramada Temelkuran’ın kitabına el kondu!

Star’la rüyalar alemi: Adadaki toplantıda ‘kirli emeller’ için İngiliz parmağı varmış

Erdoğan’dan ‘al haberi’: Hak savunucuları ’15 Temmuz’un devamı için’ toplanmış

Af Örgütü’nden Erdoğan’a: 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz

BM: İnsan hakları savunucularına ‘işkence ve kötü muamele’den endişeliyiz

İnsan hakları savunucularına yedi gün gözaltı kararı

İHD: Gözaltına alınan insan hakları savunucuları ‘örgüt üyeliği’yle suçlanıyor

Turkuvaz ‘hükmü kurdu’: İnsan hakları savunucularına gözaltı ‘ajan avı’ymış

Af Örgütü ‘rahatsız ve öfkeli’: İnsan hakları savunucuları ‘derhal’ serbest bırakılsın

Gerekçe belirsiz: İnsan hakları savunucuları ‘İhbar var’ diye gözaltına alındı


Share22
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 22

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...