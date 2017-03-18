Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında: ‘Canım hala dün gibi yanıyor’

Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın bugün doğum günü.

Anne Emel Korkmaz, “O hep gülerdi, çok neşeli bir çocuktu. Canım hâlâ dün gibi yanıyor” dedi.

Sözcü’den Gamze Kaya’ya konuşan anne Korkmaz, Ali İsmail’in yaşasa öğretmen olacağını, yaşarken herkesin derdine koştuğunu, kimseyi yalnız bırakmadığını söyledi.

“19 yaşında, katillerin darbesine yenik düştü. Canım hâlâ dün gibi yanıyor” diyen anne Korkmaz, kurdukları Ali İsmail Korkmaz Vakfı’ndan (ALİKEV) bahsetti.

Korkmaz, ALİKEV’i ‘Ali gibi çocuklar’ için kurduklarını, bu çocukların oğlunun yarım kalan eğimini sürdürdüğünü belirterek “Ali İsmail bugünleri görseydi çok mutlu olurdu” diye konuştu.

Vakfın kütüphanesinde ders çalışan, kitap okuyan çocukların bulunduğunu ifade eden Korkmaz, şunları söyledi: “Biz Ali İsmail’den aldık umudumuzu. Gencecik çocukların yüzünde o mutluluğu görmek acımızı bir nebze de olsa dindiriyor. Ondan geriye kalan bu filizler… Bir de torunum Ali Yusuf oldu. Antalya’da koşarken yanıma gelip Ali abilerini anlatmamı isteyen çocuklarım için koşuyorum.”

Ali İsmail Korkmaz’ın doğum günü için sayısız insanın aradığını, kapılarının hiç kapanmadığını ve sanatçıların da desteğini esirgemediğini anlatan anne Korkmaz, oğlunun ölümüyle ilgili yeniden yapılacak yargılamanın 5 Nisan’daki duruşmasına ilişkin şunları söyledi: “O katillerle yeniden yüzleşecek olmanın sancısını yaşıyoruz hepimiz. Giden çocuklarımızın hiçbiri geri gelmeyecek. İnancımızı kaybettik neredeyse. Yine de adaletin yerini bulmasını, çocuklarımızın öldürülmemesini diliyorum.”

Oğlum iyi ki doğdun,

İyi ki seni doğurmuşum…

İyi ki benim evladımsın,

Seni çok özledim…

Doğum günün kutlu olsun#iyikiDoğdunAliİsmail pic.twitter.com/qMqjiIQ1BF — Emel KORKMAZ (@Alimivurdular) March 18, 2017

37 gün komada kalmıştı

Gezi eylemlerine katılan 19 yaşındaki Korkmaz, 2 Haziran 2013 gecesi polisten kaçarken Yunus Emre Caddesi’ndeki Sanayi Sokak’a girmiş, buradaki Harman Ekmek Fırını önünde bekleyen eli sopalı esnaf ve sivil polisler tarafından dövülmüştü.

Başına ağır darbeler alan Korkmaz, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitmişti. Dr. Hasan Gülcü, çekilen tomografinin ardından Korkmaz’ı beyin cerrahisi yerine ortopedi servisine yönlendirip sonrasında da evine yollamıştı.

Ali İsmail Korkmaz, aynı gün Odunpazarı Polis Merkezi’ne gidip ifade vermiş, 3 Haziran 2013’te saat 19.41’de tutanaklara geçen anlatımları son tanıklığı olmuştu. İfade sırasında hatırlama ve konuşmada güçlüğü çeken Korkmaz, ardından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne gitmişti.

Kontrolde, beyin kanaması geçirdiği saptanınca acil olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderilen Korkmaz, ertesi gün ameliyata alınmış, 37 gün boyunca komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybetmişti.

Dava yeniden görülecek

Korkmaz’ın ölümüne ilişkin Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘son tekmeci’ polis memuru Mevlüt Saldoğan’a, ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 13 yıl hapis cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra ‘iyi hal’ nedeniyle 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Esnaf İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e altışar yıl sekizer ay, polis memuru Yalçın Akbulut’aysa 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Aile, cezanın ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ değil ‘kasten öldürme’ suçundan verilmesi, savcı ise cezanın indirilmesi talebiyle temyize gitmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozup sanık polis memurlarının tahliye taleplerini reddetmişti.