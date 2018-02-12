Ali Eyüboğlu: MESAM yöneticiliği ballı iş

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Kültür Bakanlığı’nın yanı sıra temsilcisi oldukları telif örgütlerinin de denetlediği MESAM ve MSG’yi yönetenler, isteseler de ‘vurgun’ yapamayacaklarına göre neyi paylaşamıyor? Ortada paylaşılan bir rant yoksa, neyin kavgası bu?

Birincisi; ‘koltuk sevdası’…

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İkincisi; Gencebay’ın da vurguladığı gibi yöneticiliğin eşe dosta iş verme şansı…

Üçüncüsü; hizmete talip olanların yönetim anlayışlarındaki fark.

Dördüncüsü; hakk-ı huzur ücreti.

Yılda 45 milyonun üstünde telif toplayan MESAM’da toplantı başına her üyeye ödenen hakkı huzur ücreti 700 lira… Eser sahibi olarak yılda sadece 7 lira veya 600 700 lira telif alanlar için MESAM yöneticiliği ‘ballı iş’… O yüzden yılda 33 bin 600 liradan olmak istemiyor çoğu.

O yüzden MESAM ve MSG’nin öncelikle halletmesi gereken şey, tüzük değişikliği.

MESAM ve MSG’nin tüzüğünde “Hiçbir üye üst üste iki dönemden fazla görev yapamaz” ve “Yıllık telif geliri, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen hakkı huzur ücretinden düşük olanlar, yönetime aday olamaz” yazsaydı, bugün konuşulan sorunların çoğu yaşanmazdı.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı