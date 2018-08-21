Ali Eyüboğlu: Diziler kadar hiçbir işi reytingle ödüllendirmiyor izleyici

TV sektöründe yıllardır şöyle bir kısır döngü vardı: Zaman içinde rekabet yüzünden dizi maliyetleri katlandı, ama televizyonların tek gelir kaynağı olan reklam pastası, aynı ölçüde büyümedi. Yayınladığı diziyle gün birincisi olan kanallar bile, aldıkları reklamlarla maliyetlerini karşılayamaz hale geldi. Televizyonların, yayınladıkları dizilerin yurt dışı satışlarından elde edilen gelirler de bu açığı kapatmaya yetmedi.

Kanal D ve Star TV’nin yeni yöneticileri, bu gidişe “Dur” deyince, star oyuncuların ücretlerinde indirimler başladı. Bu krizin geçici olduğunu düşünüp, fiyat indirimine yanaşmayan oyuncularsa, bu sezon dizi yapmamaya karar verdi. Yaz başında tablo buydu, ama değişti. Çünkü bu yaz bizim için her açıdan sıcak geçti.

Reklam

Yaz ekranının reytingleri gösterdi ki, diziler kadar hiçbir işi reytingle ödüllendirmiyor izleyici.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı