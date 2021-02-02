Ali Ekber Yıldırım: Gıda fiyatlarını daha çooook konuşuruz

Ülkenin değişmez gündemlerinden birisi yüksek gıda fiyatları. Bazı dönemler daha çok ön plana çıkıyor. Koronavirüs nedeniyle başlayan kısıtlamaların tarım ve gıda üretimini olumsuz etkileyeceği, dünyada gıda fiyatlarının artacağı biliniyordu. Geçen yıldan bu yana bunları defalarca yazdık. Uyardık. Tarımsal üretimin önemine vurgu yaparak ürün bazında yaşanacak muhtemel gelişmeleri tek tek dile getirdik.

Birçok şey yapıldı. Yapılanların hiç birisi gıda fiyatlarını kontrol etmeye yetmedi. Çünkü işin temeline inilmedi. Tarımda üretim planlaması yapılmadı. Tarım alanları daraltıldı. Meralar talan edildi. Çiftçinin üretim yapmasını engelleyen yüksek girdi fiyatlarına çözüm bulunamadı. Tarladan sofraya kadar olan süreç yönetilemedi. Çiftçi yok sayıldı. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki uçuruma çözüm bulunamadı. Üreten çiftçi tüketici oldu. Köylere kadar giren zincir marketlerle ithal ürünler çiftçinin sofrasına kadar girdi. Dünyada yüksek gıda fiyatlarından en son şikâyetçi olması gereken bir ülke, dünyada gıda enflasyonu en yüksek ülkelerden biri haline getirildi. Tarımdan zenginlik üretmek yerine, ithalata dayalı politika uygulandı. Üretim olmadan, üretimden tüketime kadar olan süreç iyi yönetilmeden gıda fiyatlarını daha çooook konuşuruz.

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Ali Ekber Yıldırım’ın yazısı