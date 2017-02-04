Ali Ece’ye göre sezon daha yeni başlıyor: ‘Şampi’ sadece manşetlerde yaptığımız bir kelime oyunu 

Hürriyet yazarı Ali Ece, Süper Lig’de sezonun bitimine 15 hafta kala lider Beşiktaş’ı şampiyon ilan eden yorumlara karşı çıktı.

’15 maç kala şampiyon ilan etmek Beşiktaş’ın hayrına değil’

‘Şampi yoktur şampiyon vardır’ başlıklı yazısında, “Konya maçı öncesinde Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı ne kadarsa 5-1’lik güç gösterisinden sonra biraz daha fazla o kadar” diyen Ece, şöyle devam etti: “2003-04 sezonunun devre arasında büyük puan farkıyla lider olan Lucescu’nun 101. yıl takımı herkesin malumuydu. Sezonun kalanı da herkesin malumu. O yüzden 2017 yılının 2. ayında Beşiktaş’ı ligin bitmesine 15 maç kala şampiyon ilan etmek, Beşiktaş’ın hayrına değil.”

‘Göktaşı düşse onu bile tutacak’

Siyah-beyazlıların en yakın rakibi Başakşehir’in iç saha performansına dikkat çeken Hürriyet yazarı, üçüncü sıradaki Galatasaray’ın hücum hattının Podolski-Sneijder işbirliğiyle sezonun ilk yarısına göre başka bir boyuta geçtiğini, sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçici Fernando Muslera’nın ise ‘bazen göktaşı düşse onu bile tutacak kadar’ kudretli oynadığını dile getirdi.

‘Sezon daha yeni başlıyor’

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Türkiye Kupası maçının sarı-lacivertliler adına kırılma maçı olabileceğini ve oyuncuların bu anlayışla sahaya çıkacağını belirten Ece, sezonun ‘bazılarının iddia ettiği gibi’ Ocak ayı sonunda bitmediğini, hatta yeni başladığını savundu.

‘Şampi bir kelime oyunu’

Oyuncu ve takım kalitesiyle Şenol Güneş faktörünün siyah-beyazlıları lig yarışında bir adım öne çıkardığını ifade eden Ece, “Ancak şimdi ya da en uzun süre değil, son maçın son düdüğü çalınca halen lider olan şampiyon oluyor. ‘Şampi’ sadece bizim gazete manşetlerinde yaptığımız bir kelime oyunu. Şampiyon ise sahici futbol oyunu sonunda belli olacak!” diye yazdı.