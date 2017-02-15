Ali Ece’ye göre ‘4-0’ın sorumlusu Luis Enrique: Böyle öğrenciye öğretmen ‘Sen bir daha hiç gelme’ der

Hürriyet yazarı ve Tivibu Spor yorumcusu Ali Ece, Barcelona’nın Paris Saint Germain karşısında aldığı farklı mağlubiyetten teknik direktör Luis Enrique’yi sorumlu tuttu.

‘Xavi’nin yerini Rakitic de Arda da dolduramadı’

Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden bir olarak gösterilen Katalan ekibinin PSG’ye 4-0 mağlup olduğu son 16 turu karşılaşmasını değerlendiren Ece, şunları söyledi: “Messi, Suarez ve Neymar ileri üçlü. Ama en net pozisyonu bulan Pique Umtiti ikilisinin duran toptaki organizasyonu ya da karambolü. Sorun bu. Orta saha işlemiyor. Iniesta bundan üç dört yıl önceki Iniesta değil. O zaman dünyanın en iyi ofansif orta sahasıydı kesinlikle. Şimdi Iniesta’dan daha iyi performans gösteren en az yedi sekiz oyuncu sayabiliyoruz. Çocuğun saçlar yanlardan beyazladı diye de öyle çok yaşlandı falan değil. Asıl eksik Xavi. Onun yeri dolmadı. Xavi’nin yerini Rakitic de Arda da dolduramadı. Dolduramaz da.”

‘Luis Enrique ikmale dahi kalmadı’

“Luis Enrique kesinlikle ve kesinlikle Guardiola’nın yerini dolduramadı” diyen Tivibu Spor yorumcusu, şöyle devam etti: “Bu bir gerçek. Şimdi Guardiola döneminde Pedro’ydu, işte Bursaspor’a gelen açık oyuncusu oyuna sonradan girip etki yaratan oyunculardı. Şimdiki yedeklere bakıyorsun; Rakitic ve Arda. Arda’yı sol önde de oynatabiliyorsun. Sol önde çok daha faydalı oluyor. Guardiola dönemine göre bir kere bence forvet hattı daha güçlü kafadan. Pedro’yla Suarez arasında çok büyük fark var. Yani Chelsea’nin elinde olsa Pedro’yu değil Suarez’i alırdı. Luis Enrique teknik direktörlük konusunda dün sınıfta kalmadı. İkmale dahi kalmadı. Böyle öğrenciye öğretmen ‘Sen bir daha hiç gelme’ der.”