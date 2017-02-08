Ali Ece’nin iddiası: Quaresma için Beşiktaş’a 20 milyon avro teklif edildi 

Hürriyet yazarı ve Tivibu Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş’ın sözleşmesini üç yıl uzattığı 33 yaşındaki Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma’nın bonservisi için Çin’den devre arasında 20 milyon avroluk (yaklaşık 80 milyon lira) bir teklif geldiğini öne sürdü.

Tivibu Spor’da Kaan Kural ve Uğur Boral ile birlikte katıldığı Ters Köşe adlı programda, Quaresma’nın sözleşmesinin uzatılmasını üç açıdan doğru bulduğunu belirten Ece, yıldız oyuncunun Beşiktaş taraftarıyla kurduğu ilişkiye dikkat çekti.

‘Bana kaybolan yıllarımı verseler edasıyla oynuyor’

Ece, şöyle devam etti: “Zaten Quaresma dört beş sene fiili olarak futbol oynamadı. Chelsea, Inter, o kadar yedek kaldı ki. Zaten hani onu düşün. Bana kaybolan yıllarımı verseler edasıyla oynuyor. Çok formda. Üç, ekonomik açıdan. Devre arasında Quaresma’nın bonservisine Çin’den 20 milyon avroluk teklif geldi.”

‘Bedavaya kaçırmaktansa imzalarsın’

Kaan Kural’ın “Teklif gerçek mi?” sorusu üzerine iddiasını yineleyen Ece, “Beşiktaş vermedi mi?” diye soran ve teklife inanmadığını dile getiren Uğur Boral’a ise şu yanıtı verdi: “Verebilirdi ama şunu hesapladı. Bu kadar formda, taraftar bu kadar seviyor, takımı uçuruyor, çok iyi oynuyor dendi. Bir sene sonra da en az 15 milyon avroluk gelir. Çünkü Quaresma. Çünkü o marka. Onu bedavaya kaçırmaktansa imzalarsın. Altı ay daha bu form grafiği devam ederse bir dahaki sezon da oynar. Etmezse Çin’den hala 15 milyonluk, 10 milyonluk teklif gelirse, o yaştaki oyuncuyu o paraya, o bonservis bedeline satarsan bu da bir transfer başarısı olur.”