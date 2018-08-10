Ali Ece: Zemin neden böyle? Sadece konser nedeniyle mi?

Tolga’nın top ayağına geldiğindeki kaygıyı yenmesi, unutturması gerek. Misal 85’te eliyle sergilediği reaksiyon kurtarış daha zor iş aslında. Tolgay’ın oyunu daha fazla forse etmesi, Gökhan Gönül’ün dinamizmini arttırması ya da daha dinamik sağ bek gerek. Larin’in daha az topu ayağına bekleyip daha fazla topa gitmesi gerek: Kanadalı başta Babel ve Oğuzhan olmak üzere etrafındakilerle daha fazla al vere, verkaça girdiği ölçüde daha verimli olabilir.

Örneğin 51’de bunu yaptı ve Oğuzhan’ı çok net bir gol pozisyonuna soktu. Oğuzhan ise ilk golde Babel’e usta işi bir asist yaptı: Sosa’nın kanada açılıp Gomez ve Cenk’e zamanında yaptığı servisler kalitesindeydi. Kamp döneminde kaliteli fabrika ayarlarına dönen Oğuzhan geçen sezona göre oyun içindeki devamlılığını, organizasyon liderliği etkisini arttırdı. Bir de geliştirdiği pozisyonlarda gol vuruşlarını daha net yapabilse bu sezon bambaşka bir Oğuzhan izleyebiliriz. Mevcut kadroda sadece Oğuzhan merkezden ofansif fark yaratabilir.

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Gecenin sorusu

Zemin neden böyle? Sadece konser nedeniyle mi?

Ali Ece’nin yazısı