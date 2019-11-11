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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Türkiye’de hakemlik babadan oğula geçen bir saltanat mı?

Trabzon maçında VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’di, babası Galip bey de hakemdi! Bu maçta ise VAR hakemi Hakan Ceylan, babası Hasan Ceylan da hakemdi. Türkiye’de hakemlik babadan oğula geçen bir saltanat mı?

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