Ali Ece: Türkiye’de hakemlik babadan oğula geçen bir saltanat mı?

Trabzon maçında VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’di, babası Galip bey de hakemdi! Bu maçta ise VAR hakemi Hakan Ceylan, babası Hasan Ceylan da hakemdi. Türkiye’de hakemlik babadan oğula geçen bir saltanat mı?
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Serviste unutulan çocuk, açık kapıdan sokağa çıktı, ağlarken bulundu
Bursa’da, anaokuluna gitmek için bindiği servis minibüsünde unutulup, kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki S.K. adlı çocuk, polis tarafından bulundu.
İmamoğlu, eski ‘Utanç Duvarı’ yüzünden hayatını kaybeden Türk çocukları andı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapıldığı yıllarda ‘Utanç Duvarı’ adı verilen Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü anması için geldiği kentte, duvarın yıkılışı öncesindeki siyasi bölünmüşlük yüzünden hayatlarını kaybeden iki Türk gencinin de aralarında bulunduğu anıtı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.
Saygıyla anıyoruz….
Fırıncıların talebi İTO’da görüşülecek: 2020 olmadan ekmeğe zam bekleniyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 2020’ye girmeden ekmeğe zam gelmesini beklediklerini söyledi.