Ali Ece: Türk futbolu olarak ağlanacak halimize gülüyoruz

Aslında Türk futbolu olarak ağlanacak halimize gülüyoruz: Kimse haklı olarak Türkiye Ligi’ndeki hakemlere güvenmiyor, Bahattin Şimşek gibiler bu güvensizliği artırıyor: Gustavo’ya çıkarmadığı kırmızı kart, Fenerbahçe’ye vermediği penaltı, Skrtel’in yaptığı faulde Rafael’e önce sarı sonra kırmızı göstermesi vs derken biz izleyenlere, sahada emek veren futbolculara, teknik direktörlere çok yazık oluyor. Hakemlerin saçmalıkları adeta bu köşemi işgal ediyor!

Ali Ece’nin yazısı