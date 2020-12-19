Ali Ece: TFF bu paralar nerede?

Santradan hemen sonra her iki takım (Karagümrük-Galatasaray) oyuncularının yayıncı kuruluş paraları ödemediği gerekçesiyle kısa süre yaptıkları ‘top’suz grev. Yayıncı, “TFF’ye ödedim” diyor, kulüpler ödenmedi diyor. Peki, TFF bu paralar nerede?
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HDP hakkında kapatma davası açılırsa ne olur?
bunca şamataya ve boş lakırdıya neden olan parti kapatma meselesi, Anayasa ve SPK’de yıllar içinde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından bugün artık neredeyse hiçbir ciddi hukuki etki doğuracak bir yaptırım türü değil.
Dış politika aslında içeriyi ‘inşa’ eder. Nasıl mı?
İktidarların dış politika pratiğini ve bu pratiğin ulusal çıkar, dava, güvenlik gibi söylemsel araçlarını ‘tekel’inde tutması, ona sivil ve siyasal gündemi ‘devletleştirebilme’ imkanını zaten veriyor. Muhalefetin bu tutuma karşı eleştirel bir pozisyon almaması ülkede siyaset alanını tümüyle kapatır.
Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, bugün ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
TTB ‘acil kullanım onayı’na karşı uyardı: Hangi verilerle uygulanacağı belirsiz
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri Covid-19 aşısındaki son gelişmeleri değerlendirerek ‘acil kullanım onayı’ hakkında uyardı: “Hangi veriler yeterli bulunarak uygulayacağı belirsiz. Bu, toplumda aşı olma konusunda bir endişe yaratır.”
‘Dolandırıcılık’la suçlanan ‘sahte hoca’ya tahliye: Serbest bırakılmayacak
İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı hakkında tahliye kararı verildi. Ancak başka bir davada daha tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmayacak.