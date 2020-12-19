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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: TFF bu paralar nerede?

Santradan hemen sonra her iki takım (Karagümrük-Galatasaray) oyuncularının yayıncı kuruluş paraları ödemediği gerekçesiyle kısa süre yaptıkları ‘top’suz grev. Yayıncı, “TFF’ye ödedim” diyor, kulüpler ödenmedi diyor. Peki, TFF bu paralar nerede?

Ali Ece’nin yazısı

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