Ali Ece: Tartışılması gereken bu aptalca kuralın kendisi değil mi?

Muriç’in kupa lig maçı tercihinde gördüğü 2. sarıdan kırmızı çok tartışıldı. Peki, asıl tartışılması gereken bu manipüle edilmeye çok açık aptalca kuralın kendisi değil mi?
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Eğitimi çökerten iktidar ayakta kalabilir mi?
Erdoğan ve AKP’sinin iktidarından önce Türkiye’de eğitim, çoğunluğun gözünde sınıf atlamak için başlıca araç olarak görülürken artık öyle değil. Erdoğan döneminde “maarif”in yaşadığı büyük nitelik ve verimlilik kaybı nedeniyle eğitim, dikey yönlü sınıfsal geçişkenliğe hizmet eder olmaktan giderek çıkıyor.
Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşları ödendi
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
Kayıp Gülistan Doku’nun ‘viyadük üzerindeki son görüntüsü’ iddiası
Tunceli’de 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ait olduğu öne sürülen bir görüntü, savcılığa teslim edildi. Görüntüde, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir sürücü, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.
İran’ın en önemli uluslararası film festivaline ‘sanatçı boykotu’ iddiası
İran’ın 8 Ocak’ta Ukrayna yolcu uçağını ‘yanlışlıkla’ füze ile vurduğunu ve 176 kişinin ölümüne neden olduğunu uzun süre inkar edip dört gün sonra kabul etmesi üzerine İran’da başlayan protestolar, sanat etkinliklerine uzandı. Tepkiler üzerine İran’ın en önemli sanat etkinliği sayılan Uluslararası Fecr Film Festivali’nin açılış etkinlikleri iptal edildi. İptal gerekçesi ‘yas’ olarak açıklansa da, gerçek nedenin uçağın düşürülmesi hakkında halka yalan söylendiğini düşünen sanatçıların yönetime tepki göstermek için festivali boykot etmesi olduğu belirtiliyor.
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin ilk genel başkanı Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Saat 21:20’de hayatını kaybeden 97 yaşındaki Rahşan Ecevit, bir süredir GATA’da tedavi görüyordu. Rahşan Ecevit, siyasette ‘ilk’lere imza attı Eşi Bülent Ecevit’in 1972’de istifa eden İsmet İnönü yerine CHP genel başkanlığına seçilmesinden sonra onun en büyük yardımcısı oldu. CHP’nin […]