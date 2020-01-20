Ali Ece: SSK’lı asgari ücret artı yemek karşılığı kaleye geçecek herhangi birisi öyle saçma bir gol yemezdi!

Maçtan önce Abdullah Avcı “Sivasspor maçı, şampiyonluk yolunda final maçlarından birisi” demişti. Herhalde Karius “Şampiyonlar Ligi finali gibi” diye anlamış olacak ki 2018’deki Real Madrid- Liverpool maçında yedikleri kadar berbat bir gol yiyerek maça başladı. Erdoğan iyi falan vurmadı, orada kalede SSK’lı asgari ücret artı yemek karşılığı kaleye geçecek herhangi birisi öyle saçma bir gol yemezdi!

Sezonun ilk yarısının en iyi pasör-organizatörlerinin başında gelen Mert Hakan yokken ev sahibi Beşiktaş’ın orta sahada üstünlük kurması ve en azından Emre Kılınç’a önlem alması bekleniyordu ama ilk 45’te hiçbirini göremedik. 2. yarıda Sivasspor 10 kişi kaldığında da Beşiktaş’ta Atiba’nın bireysel direnişi dışında hiçbir pozitif reaksiyon göremedik. Beşiktaş’ın set oyunu kalitesi çok düşük. Beşiktaş tek golünü yine duran top sonucu atabildi o da tabii ki yetmedi. Kovanın dibi delikken içine istediğin kadar su taşı, boşa gider!

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Ali Ece’nin yazısı