Ali Ece: Palabıyık ve ilk yarı derbi kalitesinde değildi

Derbinin ilk 30 dakikasında modern futbol hariç her şeyi izledik. Ali Palabıyık’ın maçı yönetmek yerine idare etmeyi tercih etmesi de buna sebep oldu. Misal hakem Collina olsa Hasan Ali’nin pozisyonunda ya direkt kırmızı çıkartır ya da hiç faul vermez! Bu pozisyonda bile VAR’a ‘sığınmak’ maç yönetmek ile maçı idare etmek arasındaki en çarpıcı fark. Palabıyık ve ilk yarı derbi kalitesinde değildi.

Ali Ece’nin yazısı