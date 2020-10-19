Ali Ece: Ozan Tufan Fenerbahçe için artık bir nevi ‘Ozan tabakası’

Sadece atılan gol sayısıyla değil hakemler hariç her şeyiyle çok iyi bir maç izledik. İki yetenekli Türk kaleci İrfan Can ve Altay yerine sıradan kaleciler olsaydı en az 5 gol daha olabilirdi!
Ozan’ın performansı yine etkileyiciydi, Sosa ve Gustavo gibi iki ustayla oynarken nasıl optimum seviyeye çıkabildiği maçın yıldızı kutumuzda!
Ozon tabakası dünyamızı nasıl koruyor ve sürekli fayda sağlıyor o misal Ozan Tufan da Fenerbahçe için artık bir nevi ‘Ozan Tabakası’… Kısaca Ozan, Fenerbahçe lehine ne gerekiyorsa yapıyor!