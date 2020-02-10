Ali Ece: Mariano eski yüksek kalite fabrika ayarlarına döndü

Sezonun 2. yarısında Galatasaray’ın sezonun ilk yarısına göre daha dinamik ve verimli oynamasını sağlayan üç faktör var: Belhanda yerine Emre Akbaba’nın takıma dönüşü, Saracchi ve 2020’de diğer kanat beki Mariano’nun eski yüksek kalite fabrika ayarlarına dönmesi. Saracchi erkenden sakatlanıp çıksa da Emre Akbaba kaldığı yerden devam ederek gol perdesini aralayan isim oldu.

Ali Ece’nin yazısı