Ali Ece: Lucescu da Türkiye Ligi’ndeki yabancı kuralıyla ilgili yeni fikrini kendine saklasın

Hâlihazırda kim oynarsa oynasın, yine Dünya Kupası’na gidemeyeceksek, hepsini boş verelim, önce ligi ve altyapıları geliştirelim!

Lucescu da Türkiye Ligi’ndeki yabancı kuralıyla ilgili yeni fikrini kendine saklasın çünkü Türkiye’de kulüp takımları çalıştırırken tam tersini düşünüyor, söylüyordu.

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Zaten Fatih Terim, TFF üyesi kebapçıyla “o kavga”ya girişmeseydi, Lucescu göreve getirilecek miydi?

Kulüplerin oyuncularla sözleşmelerini, başka hangi iddialı futbol ülkesinde maç yokken teknik direktörün bir federasyon yetkilisiyle giriştiği tartışma belirler ki?

Ali Ece’nin yazısı