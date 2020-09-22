Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: İlk 45’teki kurgu A planıysa hemen o planı unutmalı

Erol Bulut hoca bu yenilgi hissi oluşturan beraberliği unutturmak istiyorsa derbiye bambaşka bir Fenerbahçe hazırlamalı. A planını mutlaka gözden geçirmeli hatta ilk 45’teki kurgu A planıysa hemen o planı unutmalı!

Ali Ece’nin yazısı

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