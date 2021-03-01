Ali Ece: Fenerbahçe’de teknik direktörlük tartışması şimdilik buzdolabına kalktı

Fenerbahçe’de teknik direktörlük tartışması şimdilik buzdolabına kalktı, eğer kalan maçlarda da Erol Bulut elindeki yetenekli ayakların topla nasıl organize olacağı üstüne çalışırsa şampiyonluk şansı artabilir. Aksi takdirde tartışma buzdolabından derin dondurucuya gider!
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Grev haktır…
Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyen eylemin, eylem niteliği ve eylemciye yararı yok…
Corona virüsü varyantlarına karşı büyük yarış
Aşılamada eşitlik gözetilmezse ve geç kalınırsa farklı varyantların neden olduğu pandemiler eş zamanlı yaşanmaya başlanabilir…
Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm
Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikayet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası olan Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor.
Habertürk’e verilen RTÜK cezasına gerekçe: ‘Sunucu ciddi tepki vermedi, itiraz etmedi’
Habertürk’e Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen ceza, ‘sunucunun ciddi şekilde’ tepki vermemesiyle gerekçelendirildi.
Maltepe’de grev bitti: İkramiye dahil en düşük ücret 4 bin 700 lira
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.