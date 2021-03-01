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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Fenerbahçe’de teknik direktörlük tartışması şimdilik buzdolabına kalktı

Fenerbahçe’de teknik direktörlük tartışması şimdilik buzdolabına kalktı, eğer kalan maçlarda da Erol Bulut elindeki yetenekli ayakların topla nasıl organize olacağı üstüne çalışırsa şampiyonluk şansı artabilir. Aksi takdirde tartışma buzdolabından derin dondurucuya gider!

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Grev haktır…

Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyen eylemin, eylem niteliği ve eylemciye yararı yok…

Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm

Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikayet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası olan Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor.