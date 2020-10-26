Ali Ece: Fenerbahçe ne kadar doğru bir kadro kurduğunu gösterdi

Fenerbahçe’nin duran toptan 2 gol daha bulup bu sezon toplamda duran toplardan 7 gol atması. Klopp boşa taç antrenörü tutmadı, Bielsa haybeye sürekli korner seti ve savunması çalıştırmıyor: Sıkışan oyunda ölü toplar çalışana hayat veriyor!

Trabzonspor, şampiyonluk yarışına geç de olsa dahil olabilmek için mutlaka kazanmalıydı lakin Fenerbahçe kazanarak kısa sürede ne kadar geniş ve doğru bir kadro kurduğunu gösterdi. Erol Bulut’un oyunu döndüren hamleleri teknik heyet açısından da ibreyi daha yukarı çevirdi!

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Ali Ece’nin yazısı