Ali Ece: FB’nin yeni transferi Kruse iyi oyuncu ama ona göre taktik şart

Top tekniği ve oyun vizyonuyla Wolfsburg hariç oynadığı tüm takımlarda başarılı olan Max Kruse’nin en büyük rakibi, savunmacılardan çok Bild gazetesi muhabirleri oldu.

2016 yılında Kruse, Werder Bremen’e döndüğünde Kruse’nin gece hayatı, hızlı araba ve poker tutkusuna manşetten gönderme yapan Bild, “Kumar transfer” yazmıştı…

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Özetle Kruse gayet iyi oyuncu ancak Fenerbahçe’de Werder Bremen, Mönchengladbach veya Freiburg’daki etkileyici ofansif verimini sergileyebilmesi için yanı ve etrafını çok iyi seçmek lazım. Ersun Yanal’a hem bu Kruse’yi daha verimli oynatabilecek doğru oyun planı belirlemek, hem de oyuncunun sosyal yönetimini idare etmek açılarından önemli bir rol düşüyor.

Ali Ece’nin yazısı