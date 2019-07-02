Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: FB’nin yeni transferi Kruse iyi oyuncu ama ona göre taktik şart

Top tekniği ve oyun vizyonuyla Wolfsburg hariç oynadığı tüm takımlarda başarılı olan Max Kruse’nin en büyük rakibi, savunmacılardan çok Bild gazetesi muhabirleri oldu.

2016 yılında Kruse, Werder Bremen’e döndüğünde Kruse’nin gece hayatı, hızlı araba ve poker tutkusuna manşetten gönderme yapan Bild, “Kumar transfer” yazmıştı…

Reklam

Özetle Kruse gayet iyi oyuncu ancak Fenerbahçe’de Werder Bremen, Mönchengladbach veya Freiburg’daki etkileyici ofansif verimini sergileyebilmesi için yanı ve etrafını çok iyi seçmek lazım. Ersun Yanal’a hem bu Kruse’yi daha verimli oynatabilecek doğru oyun planı belirlemek, hem de oyuncunun sosyal yönetimini idare etmek açılarından önemli bir rol düşüyor. 

Ali Ece’nin yazısı

SON HABERLER

Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!

İşadımı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Cezalardan biri, tapu harçlarının eksik yatırılması nedeniyle, diğeri ise devremülk sahiplerinin hesaplarına bir dönem yatırılan kira gelirlerinin ödenmeyen vergisi için kesildi. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.

Onun adı edepsizlik değil, yurttaşlık!

“Neden bu kadar kolay dayak yiyoruz?” sorusunu yönelttiğim yazıyı, yurttaşlık meselesine devam edeceğimi söyleyerek bitirmiştim. Aslında konuyu bugün başka bir bağlam içinde ele almayı düşünürken, AKP’li bir siyasetçinin ifadeleri, ‘örneği’ değiştirmeme neden oldu. AKP’de ‘özgül ağırlığı’ olduğu varsayılan siyasetçi katıldığı televizyon programında genellikle olduğu gibi ‘görkemli’ bir performans sergilemiş.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...