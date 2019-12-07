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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Ersun Yanal özüne döndü

Yanal, hatasından döndü ve taraftar baskısıyla tekrar ‘Yanal Futbolu’na döndü: Fenerbahçe, 3 gol kaydettiği ilk 45’te bu sezon bir lig maçının ilk yarısında ilk kez bu kadar çok sayıda şut çekti. Yanal, “Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” diyordu ya zaten stoperler değişse de Fenerbahçe gol yiyor. İzmir’de Castro’dan yediği golün benzerini Sio’dan yediler. Sio, Castro’dan çok daha sert vurdu ama asıl benzerlik önünde Serdar, Sadık artı Gustavo varken vuruş açısı verilmesi. Fenerbahçe taraftarı, takım yediğinin iki katını attıktan sonra bunların üzerinde durmuyor, onlar için istatistik kadar estetik de önemli.

Ali Ece’nin yazısı

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