Ali Ece: Burak Yılmaz, sadece Şenol Güneş yönetiminde yüzde 100’lük performansına yaklaşabiliyor

Diaby için fazla yazmaya değmez, Beşiktaş’ın kesinlikle daha iyisine ihtiyacı var. Burak zaman zaman iyi şutlar atmış olsa da adeta başka marka cep telefonu markasıyla şarj edilemeyen pahalı telefonlar gibi. Sadece Şenol Güneş yönetiminde yüzde 100’lük performansına yaklaşabiliyor. 37 yaşında Atiba’nın defansif rolden çok ofansif ağırlıklı oynatılmak zorunda kalınması ise bu kadronun en büyük çelişkisi!
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