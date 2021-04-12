Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Bu zeminde değil Beşiktaş, Bayern bile topa kolay kolay sahip olamaz

Beşiktaş’ın oyuna başlangıç A planı topa sabırlı şekilde sahip olarak total kontrol futbolu oynamak.

Bu zeminde ise değil Beşiktaş, Bayern bile topa kolay kolay sahip olamaz.

Reklam

Zeminin yanı sıra Josef’sizlik de Beşiktaş’ın ilk 45’teki oyununu kötü etkiledi. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş, Josef’in kademe liderliği ve takımı doğru şekilde yerleştirmesi özelliğini çok aradı.

İlk yarıda sadece Beşiktaş’ın değil sahanın en iyisi Larin’di. Daha verimli oynadığı sol öndeyken sadece usta işi bir plase ile gol perdesini açmakla kalmadı, defansif-ofansif devamlılığıyla genel oyun performansı da çok iyiydi.

Ali Ece’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

9 Soruda: Her yönüyle Banksy

Sokak sanatının ‘efsane’ sıfatını hak eden imzası… Her işi beğeni gördüğü kadar merak da uyandırıyor… Kim olduğunu bilmesek de Banksy hakkında pek çok bilgiye sahibiz.

Bu bir utanç yazısı

Her birimiz kendi derdimize düşmüş, hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken birilerini tümden unuttuk. Müzisyenleri.