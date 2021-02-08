Ali Ece: Bu maçı kazanmak Beşiktaş için şampiyonluk mücadelesini başka boyuta taşıyabilir

Bu kadar uzun süre 10 kişi oynayıp bu maçı kazanmak Beşiktaş için şampiyonluk mücadelesini başka bir boyuta taşıyabilir. Tabii bu konjonktürde Beşiktaş sağlık ve teknik heyetine de ekstra mesai çıkacak: ‘Sol bek Rıdvan’ı pamuklara sar sarmala, kalan 17 maçta da 11’de oynat’ mesaisi!
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Bir ‘demokrasi kahramanı’nın hazin hikayesi
Suu Çii’nin bir ‘insan hakları savunucusu’ değil askerle işbirliği yapıp soykırımı gizlemeye çalışan bir ‘politikacı’ olduğu anlaşıldı. Yine de halkın oylarıyla seçilen bir lider.
İstinaf, CHP liderine suikast girişimi davasında 19 sanık hakkındaki kararı onadı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, altı sanığın kararını ise bozdu.
İstanbul’da 17 ilçeden geçecek HIZRAY için ihaleye çıkılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, durdurulmuş metro inşaatlarını yeniden başladığını söyleyerek bu yıl içinde projelendirilecek ‘Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı’ ile 17 ilçeden geçecek HIZRAY için ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Yasak var ama uyan yok: İstanbul’da güzel havayı gören dışarı çıktı
Covid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürerken, kentin bazı meydanlarında kalabalık görüntü dikkat çekti.
BİK’in cezalarının yarıya yakını beş gazeteye!
Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, 2020 yılında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) İstanbul’daki gazetelere kestiği cezaların yüzde 88’inin, tüm cezaların ise yüzde 41’inin beş gazeteye verildiğini yazdı.