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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Bu maçı kazanmak Beşiktaş için şampiyonluk mücadelesini başka boyuta taşıyabilir

Bu kadar uzun süre 10 kişi oynayıp bu maçı kazanmak Beşiktaş için şampiyonluk mücadelesini başka bir boyuta taşıyabilir. Tabii bu konjonktürde Beşiktaş sağlık ve teknik heyetine de ekstra mesai çıkacak: ‘Sol bek Rıdvan’ı pamuklara sar sarmala, kalan 17 maçta da 11’de oynat’ mesaisi!

Ali Ece’nin yazısı

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