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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Beşiktaş’ta en büyük sorun Avcı ise onu da bu yönetim getirdi

İlk yarıda Beşiktaş’ın en iyileri kaleci Karius ve koruduğu kalenin direğiydi: Gazişehir ilk 45’te dünyaları kaçırdı. 10 kişi kalınca B planına geçilir ama Avcı başarısız A planında uzun süre inat etti. Atiba ve Umut Nayır’ın mücadele gücü etkisi ancak umutlandırmaya yetti, kalan oyuncular ve hocanın geç kalan hamleleri 1 puana bile yetmedi.

Beşiktaş’ta en büyük sorun yeni teknik direktör ise Avcı’yı da bu yönetim getirdi. Seba’dan beri en iyi Beşiktaş başkanı Orman’ın 2 yıldır bu kadar kötü başkanlık sergilemesi asıl sorun!

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Ali Ece’nin yazısı

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