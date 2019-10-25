Ali Ece: Beşiktaş’ta başta o kadar kötü oynayan var ki hepsini saymaya kalksak gazetenin sütunu yetmez!

Bu kadar düşük tempoda oynarken ister 4-1-4-1 dizilin, ister 4-2-3-1 fark etmiyor, top bir türlü hızlı dolaşmayınca o topla oynamıyorsun aslında. Sadece oyalanıyorsun. Beşiktaş ilk golü de rakibin geliştirdiği pozisyon sonucu değil, topla düşük tempoda oyalanırken yedi.

Oğuzhan aslında maça daha önceki sezonki maçlarına oranla fena başlamamıştı ancak son maçlardaki en büyük hatası olan geriye doğru riskli paslardan birini denedi ve adeta rakibe verilmiş ‘tersine bir anahtar pas’ oldu. Vida da Oğuzhan’ın hatasını telafi etmek için daha fazlasını yapabilirdi belki.

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Bilmiyorum çünkü Beşiktaş’ta başta Boyd olmak üzere o kadar kötü oynayan var ki hepsini saymaya kalksak gazetenin sütunu yetmez! Bu kadar çok oyuncunun kötü oynaması hocanın da hanesine eksi yazar…

Ali Ece’nin yazısı