Ali Ece: Beşiktaş’ın hazırlık maçı yapmamasının hata olduğunu gördük

Beşiktaş’ın bu kadar kritik bir resmi maçtan önce hiç hazırlık maçı yapmamasının ne kadar büyük bir hata olduğunu maalesef maçın ilk düdüğünden itibaren gördük. Hâlihazırda ilk 11’de geçen sezon Beşiktaş forması giymemiş 4 oyuncu (Larin, Welinton, N’Sakala, Mensah) varken her şeyden önce oyuncuların birbirlerine adapte olabilmesi için hazırlık maçı yapmak gerekirdi. Bu kritik ön elemeden önce iki hazırlık maçı yapan PAOK ayrıca Beşiktaş’ın zayıf yönünü de maalesef çok iyi analiz etmiş.

Ali Ece’nin yaızısı