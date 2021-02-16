Ali Ece: Beşiktaş yarım saat daha ekstra oynayabilecekmiş gibi bitirdi

Beşiktaş maça sanki Konya’daki kupa maçında hiç uzatma oynamamış gibi fizik kondisyonu zirvede başladı, zorlu hava şartlarına rağmen en az bir yarım saat daha ekstra oynayabilecekmiş gibi bitirdi. Ghezzal “Her şeyi yapsa da gol atamıyor” diyenlere “Ben atarsam jenerik olur” dercesine usta işi bir 90’a plase ile gol perdesini açtı. Bu iklim şartlarında ilk golü atmak ekstra değerliydi ama ilk yarıdan 2’yi 3’ü atmak paha biçilmezdi.
SON HABERLER
DSÖ ekibi: Virüs Aralık 2019’da Wuhan’da yaygın şekilde dolaşımdaydı
Corona virüsünün kaynağını araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, 2019’un aralık ayında Wuhan kentinde salgının sanılandan çok daha yaygın olduğuna dair bulgulara rastladı.
Profesör: Vakalardaki yatay seyirde yarıyıl tatilindeki sosyal hareketlilik de etken
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği idari ve eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 vaka sayılarının 5 bin-7 bin arasında yatay seyir izlemesinde önemli bir etkenin yarıyıl tatiliyle birlikte sosyal hareketliliğin artması olduğunu söyledi.
‘Merkez’den kar payı aktarılmayınca bütçe 24 milyar lira açık verdi
Bütçe, geçen iki yıl yapılan Merkez Bankası (MB) karının bütçeye erken aktarımının 2021’de uygulanmamasının etkisiyle ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi.
Enflasyon ve işsizlik verileriyle eleştirilen TÜİK’te başkanlığa yeni atama
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına, başkan yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.
Tutuklu Boğaziçililer konuştu: AK Partili ailem iktidarın bu yüzü karşısında korktu
CHP heyeti, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanıp Bakırköy, Metris ve Maltepe cezaevlerine gönderilen öğrencilerle görüştü.