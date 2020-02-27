Ali Ece: Beşiktaş- Trabzonspor maçında her iki takım kalecilerini değiştirse maç kaç kaç biterdi?

Trabzonspor maçındaki oyun ve skor arasındaki çelişki, Sergen Yalçın’ın neden daha kaliteli bir oyuncu grubuyla Beşiktaş’ı çalıştırmayı hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Birkaç oyuncu hariç şu anda Sergen Yalçın’ın elindeki oyuncu malzemesi Beşiktaş’ın tarihsel kalite ortalamasının altında.

Misal Beşiktaş- Trabzonspor maçında her iki takım kalecilerini değiştirse maç kaç kaç biterdi? Karius çok kötü oynamadı, daha kötü oynadığı en az 10 maç var ancak asıl sorun geldiğinden beri kaç maçta Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ın yarısı kadar bile oynadı ki?

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Ali Ece’nin yazısı