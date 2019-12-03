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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Beşiktaş, Kayseri karşısında Bratislava maçında bıraktığı yerden başladı

Beşiktaş, Kayseri karşısında Bratislava maçında bıraktığı yerden devam ederek başladı: Baskı, coşku, hücum sürekliliği… Taraftarın özlediği cinsten bir ilk yarı performansıydı. Atiba, ‘genç’ken Kopenhag’da ofansif orta saha oynadığı dönemdekini hatırlatan teknik beceri dolu bir golle perdeyi açtı.

Atiba’nın oyunu göreceli olarak Kopenhag’daki sakatlıklardan çok çeken Atiba’nın oyunundan daha ‘genç’: Beşiktaş’ın yaşayan efsanesinin atletik performans seviyesi ve oyun zekâsı o kadar yüksek ki hangi sporu yapsa başarılı olur! Avcı’nın en büyük doğrusu 4-1-4-1’den vazgeçip Atiba-Elneny ikilisini takımın omurgasına oturtmak oldu.

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Ali Ece’nin yazısı

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